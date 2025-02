Metropolitana, tratta Monte Po-Misterbianco: avanza la progettazione esecutiva dell’opera

trasporti

In Municipio un nuovo tavolo tecnico per l'avvio dei lavori

Si è svolto al Municipio di Misterbianco un nuovo tavolo tecnico dedicato alla progettazione esecutiva della tratta Monte Po-Misterbianco centro della metropolitana di Catania. È in pieno svolgimento, infatti, la fase propedeutica all’avvio dei lavori della metro, a seguito del nuovo contratto firmato tra Ferrovia Circumetnea e i nuovi affidatari dell’opera del Consorzio Sis. Al tavolo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Santo Tirendi, il direttore generale FCE Salvo Fiore, Massimo Galea per l’impresa esecutrice, il dirigente del settore Lavori pubblici comunale Vincenzo Orlando.