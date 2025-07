Mezza Catania al buio da ore, i tecnici Enel hanno riparato il guasto: entro sera si torna alla normalità

il black out

Il guasto ad una cabina del centro storico dovuto al sovraccarico e al gran caldo. Disagi per i residenti

I tecnici di e-distribuzione hanno riparato intorno alle 18 il grosso guasto che si è verificato in una delle cabine principale situata nel centro storico di Catania che ha lasciato al buio per diverse ore migliaia di catanese.

Secondo quanto si è appreso da Enel entro stasera la situazione dovrebbe tornare alla normalità anche se è stato spiegato che la rialimentazione del sistema avverrà progressivamente per evitare un sovraccarico e dunque il rischio di un nuovo black out. Le alte temperature avrebbero provocato la fusione di cavi elettrici, già sovraccaricati per l’alta richiesta di energia elettrica che arriva dagli impianti di climatizzazione accesi un po’ dappertutto. Enel ha messo a disposizione sette power station che, nel caso in cui dovessero verificarsi altri problemi, saranno utilizzate per fornire energia nelle zone colpite da blackout.