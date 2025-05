“Mi sono fatto la 500”: le intercettazioni dei cannibali delle auto

Il blitz dei carabinieri

Un’escalation di furti seriali che ha terrorizzato il territorio etneo per mesi, con un colpo che si ripeteva fino a due volte a sera, spesso nel cuore della notte e nel centro storico

«Mi sono fatto una 500». Parlava così uno degli indagati dell’inchiesta “Full Led” scattata nei giorniscorsi. Una frase che si ripete molte volte (con la variante «mi sono fatto una Jeep») nelle intercettazioni presenti nelle 40 pagine dell’ordinanza firmata dal gip che ha disposto il carcere per Roberto Luciano Alessandra e Luca Gagliano e l’obbligo di dimora per Davide Grisiglione e Alessio Musumeci.

La banda – anche se il gip non ha riconosciuto l’associazione a delinquere – era specializzata nel furto di gruppi luci led e sportelli. Da Catania fino ai centro commerciali dell’hinterland: la gang entrava in azione mettendo a segno circa 2 colpi a sera. Grazie alle microspie i carabinieri hanno seguito in diretta le azioni criminali.

Solitamente in due cannibalizzavano l’auto e uno faceva da palo per cercare di prevenire arresti. Ma così non è stato. Erano degli specialisti. Il modus operandi? Localizzazione dell’auto e poi smontaggio. Una volta individuata la Fiat 500 o la Jeep da cannibalizzare, i malviventi rubavano i pezzi di ricambio. Con uno “spaghettino” entravano nell’abitacolo e poi dall’interno svitavano il gruppo luci al led o gli sportelli.

«Spacchiamo anche gli sportelli….Ahahhaha… Qualsiasi cosa spacchiamo», dicevano spavaldi gli indagati non sapendo di essere intercettati.

«C’è lavoro anche qui fuori! Mi faccio una Jeep! Stai perdendo tempo cugino… guarda quella là». Uno dei topi allertava il complice che stava per fare il colpo. E l’altro lo avvertiva di «controllare» prima di smontare i fari, di «vedere cosa c’era dentro». In un’occasione l’indagato ha trovato uno zaino e leggendo il cognome del proprietario si è un po’ allarmato. «Non è che vi taglia la faccia?». Poi controllando bene l’indirizzo hanno capito che il pericolo era sventato. Nella borsa c’era un computer. Nel dubbio il ladro hadeciso di prenderselo e venderlo. Il malvivente sapeva anche da quale ricettatore andare: «Vado dal turco».

Purtroppo è capitato anche l’imprevisto. «Hai rotto la staffa? Togliti… li stacco io», dice un quasi arrabbiato Gagliano. Tutto avveniva di sera. E di notte. Anche in centro storico. In via Garibaldi sono arrivati i poliziotti dopo che avevano smontato i fari led di un’automobile presa in affitto da un cinese. Per scappare hanno dovuto lasciare il bottino, che poi è stato restituito. Un’altra volta, il palo, invece è riuscito di avvertire in tempo i malviventi della presenza dei carabinieri: «Fermo non ti muovere».

Gagliano e company prima di essere arrestati hanno affrontato l’interrogatorio preventivo. E hanno raccontato che i furti, alcuni li hanno ammessi, sarebbero serviti per affrontare un periodo economico difficile. Per il gip l’attività illecita sarebbe servita al «loro sostentamento».

A Gagliano e Alessandra l’ordinanza è stata notificata direttamente in carcere visto che erano già detenuti per altra causa: il primo per rapina e il secondo per droga e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti contestati risalgono al 2023. Ma la pratica illecita, come è emerso anche dalle inchieste pubblicate su questo giornale, è purtroppo ampiamente diffusa. E Jeep e Fiat 500 restano le prede preferite dei “cannibali” delle auto.

