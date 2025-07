Michele Zarrillo interrompe il concerto a Maletto (Ct): “Così non posso cantare”. Il video

L'episodio

Per motivi di sicurezza il cantante interrompe l'esibizione per la Sagra della Fragola: troppe persone accalcate sotto il palco

“Scusate non posso lavorare vedendo una massa da dietro e dei bambini di 5, 6 o 7 anni qui davanti. Questo non è permesso dalla legge. Dovete alzarvi e spostarvi. Quest’area qui d’avanti (il palco) va lasciata libera, qui possono stare solo i disabili, vi prego umilmente scusa, non mi succede mai non riesco a cantare così. In realtà non avrei dovuto dirlo io ma la protezione civile”. A dirlo pochi minuti fa Michele Zarrillo dal palco di Maletto (in provincia di Catania) dove il cantante è ospite della Sagra della fragola. “Quest’area è pericolosa possono cadere tralicci o altro, non riesco a cantare così”, ha proseguito dopo aver interrotto l’esecuzione di “l’amore vuole amore” uno dei suoi successi. Poi Zarrillo ha richiamato più volte l’attenzione della protezione civile: “Non capisco perché mi devo trovare in una situazione così incresciosa. Ci sono cose che possono cadere sopra ai bimbi di quattro anni c’è gente che sta lavorando. Se non partiamo da queste piccole cose poi il mondo… Non è normale”.

La pausa è durata appena qualche minuti prima che Michele Zarrillo riprendesse il brano che aveva interrotto, per la gioia del pubblico di Maletto.