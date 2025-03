Microcar elettrica si ribalta ad Acireale, due feriti soccorsi dai vigili del fuoco

l'incidente

Trasferiti in ospedale per accertamenti

Incidente nel pomeriggio in via Nazionale, nei pressi dello svincolo sud di Acireale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania che hanno soccorso due persone.

Erano a bordo di una microcar elettrica che si è ribaltata autonomamente. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, le due persone a bordo erano già uscite dall’abitacolo e, in via precauzionale, sono state affidate al personale sanitario del 118 e trasportate presso l’ospedale di Acireale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, scollegando le batterie. Sul posto anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso.

