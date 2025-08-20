Militello, il grande abbraccio d’addio a Pippo Baudo. Al funerale anche il presidente del Senato

In centinaia in coda

Alla cerimonia atteso La Russa, il ministro Urso e il presidente della Regione Schifani. Don Luparello: «In questa parrocchia fece il chierichetto»

Centinaia di persone stanno rendendo omaggio a Pippo Baudo nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania dove è stata allestita la camera ardente. Alle 13 la chiesa sarà chiusa e riaprirà alle 15 per i funerali che inizieranno alle ore 16. Presiederà il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri. Concelebreranno sedici sacerdoti tra cui il parroco don Giuseppe Luparello e don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, che detterà l’omelia.

Confermata la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, del sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi (in rappresentanza del Governo), del presidente della Regione Renato Schifani. La liturgia sarà animata dal coro parrocchiale. Dopo il rito funebre, il feretro si dirigerà al cimitero di Militello dove ci sarà la tumulazione nella cappella di famiglia nel cimitero.