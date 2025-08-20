Militello, in centinaia per l’ultimo saluto a Pippo Baudo. La nostra diretta dalle 14,30 sul sito, YouTube e Facebook

L'addio

Il feretro è arrivato ieri intorno a mezzanotte accolto dagli applausi. La Sicilia seguirà l'attesa tra la gente e dalle 16 la cerimonia in chiesa

Il carro funebre Maserati col feretro di Pippo Baudo è arrivato a Militello in Val di Catania, suo paese natale, accolto da centinaia di persone assiepate dietro le transenne intorno mezzanotte accolto dall’applauso di centinaia di persone che hanno così voluto omaggiare l’illustre concittadino. Alle 9 stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella la camera ardente che sarà aperta fino alle 13. Sono già oltre 200 le persone in fila per rendere omaggio al presentatore. Alle 16 nella chiesa si svolgeranno i funerali presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello mentre il padre spirituale di Pippo Baudo, don Giuseppe Albanese, pronuncerà l’omelia.

Una diretta sarà fatta dal nostro giornale: dalle ore 14:30 appuntamento sul sito, YouTube e Facebook. Faremo delle interviste tra la gente che aspetta il feretro di Pippo Baudo, e ci saranno in mezzo clip che racconteranno avvenimenti, luoghi e storie che hanno caratterizzato la vita di Pippo Baudo. Successivamente la diretta si sposterà all’interno della chiesa per la celebrazione, uscita e conclusione.

I funerali saranno trasmessi in diretta dalle 15.30 e fino alle 18.10, sul Tg1 della Rai, mentre dalle 15.35 su Retequattro, andrà in onda lo speciale “Diario del Giorno – Addio Pippo”, condotto da Monica Bertini, che seguirà in diretta i funerali di Pippo Baudo.