l'ultimo saluto
Militello Val di Catania si prepara a salutare per l’ultima volta Pippo Baudo, ecco quando è previsto il funerale
Nel paese etneo proclamato il lutto cittadino
Il mondo dello spettacolo si prepara a salutare per l’ultima volta Pippo Baudo, uno dei volti più amati e rappresentativi della televisione italiana, scomparso nei giorni scorsi.
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la camera ardente è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso gli ultimi giorni. Le porte della struttura si sono aperte per permettere ai familiari e agli amici più stretti di potergli rendere omaggio. Per il pubblico, invece, la camera ardente sarà aperta domani al Teatro delle Vittorie di Roma, luogo simbolo della Rai e delle grandi produzioni televisive che Baudo ha contribuito a rendere indimenticabili.
Il funerale, come da sua volontà, si terrà mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, città natale del conduttore. La cerimonia si svolgerà nel Santuario Madonna della Stella, paese d’origine al quale Baudo è sempre rimasto profondamente legato.
Il sindaco Giovanni Burtone ha annunciato il lutto cittadino e ha ricordato il legame speciale tra Baudo e la comunità: «Pippo qui era ben voluto da tutti – racconta Burtone – e noi, ogni volta che spieghiamo da dove veniamo, per prima cosa diciamo: È il paese di Pippo Baudo». Intervistato dall'agenzia Italpress, il primo cittadino ha aggiunto: «Era molto legato alla nostra comunità ed era un affetto reciproco. I nostri cittadini gli hanno voluto bene ed è stato per noi motivo di orgoglio avere un personaggio di altissimo spessore culturale. Pippo non si negava mai a nessuno: quando tornava a Militello usciva senza barriere, senza servizi d'ordine, incontrava tutti e con tutti scambiava due chiacchiere. Era benvoluto e voleva bene alla comunità».