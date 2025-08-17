Militello Val di Catania si prepara a salutare per l’ultima volta Pippo Baudo, ecco quando è previsto il funerale

l'ultimo saluto

Nel paese etneo proclamato il lutto cittadino

Il mondo dello spettacolo si prepara a salutare per l’ultima volta Pippo Baudo, uno dei volti più amati e rappresentativi della televisione italiana, scomparso nei giorni scorsi.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la camera ardente è stata allestita al Policlinico Campus Biomedico di Roma, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso gli ultimi giorni. Le porte della struttura si sono aperte per permettere ai familiari e agli amici più stretti di potergli rendere omaggio. Per il pubblico, invece, la camera ardente sarà aperta domani al Teatro delle Vittorie di Roma, luogo simbolo della Rai e delle grandi produzioni televisive che Baudo ha contribuito a rendere indimenticabili.

Il funerale, come da sua volontà, si terrà mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, città natale del conduttore. La cerimonia si svolgerà nel Santuario Madonna della Stella, paese d’origine al quale Baudo è sempre rimasto profondamente legato.