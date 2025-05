Mille colibrì per la pace all’Orto Botanico di Catania

L'installazione artistica

Presentata "Fai la tua parte", l'installazione del designer Bob Liuzzo

È stata inaugurata sabato 17 maggio 2025 alle ore 10.30 all’Orto Botanico di Catania “Fai la tua parte”, l’installazione urbana ideata e realizzata dal designer catanese BOB Liuzzo, composta da 1000 colibrì colorati stampati in 3D e sospesi tra i rami dell’ingresso principale dell’Orto. Un’opera emozionante che invita a riflettere sul valore dei piccoli gesti e sull’impatto che l’impegno collettivo può generare.

Ispirata a una celebre favola africana, l’installazione narra la storia di un colibrì che, mentre la foresta brucia, trasporta nel suo becco gocce d’acqua per spegnere l’incendio. “Sto facendo la mia parte… e voi?” è la frase che racchiude il senso profondo del progetto: ognuno di noi può contribuire al cambiamento, anche nel suo piccolo. “E questo è il mio modo di contribuire, di “fare la mia parte” – dice Bob Liuzzo – di restituire qualcosa alla città di Catania, una città che popola il cuore. Un atto d’amore che prende forma in 1000 colibrì colorati e un messaggio semplice: insieme possiamo trasformare ogni piccola goccia in un oceano immenso.

All’inizio, un solo colibrì sembrava spaesato tra i rami delle dracene. Poi sono diventati dieci, cento, mille. E qualcosa è cambiato. Come i gesti che diventano movimenti, come le idee che diventano comunità, e cambiano il mondo intero… o anche solo una vita.”

Un progetto tra arte, cittadinanza e identità visiva

L’opera si inserisce nel progetto WeCatania, nato nel 2020 come simbolo indipendente per la città, con l’obiettivo di promuovere una nuova narrazione urbana fondata su partecipazione, bellezza e responsabilità. I colori dei colibrì — rosso e azzurro per Catania, bianco e nero per il contrasto tra guerra e pace — ricalcano quelli del simbolo civico disegnato dallo stesso autore e liberamente utilizzabile da chiunque condivida i suoi valori (wecatania.it).

L’installazione è arricchita da una componente interattiva: grazie a un QR code integrato, i visitatori possono ascoltare la favola del colibrì e approfondire il significato dell’opera mentre esplorano il suggestivo scenario dell’Orto Botanico.

Una giornata tra arte, natura e musica

All’inaugurazione, rimandata dal 15 al 17 maggio a causa dell’allerta meteo, hanno partecipato numerosi cittadini, famiglie e turisti, riuniti sotto le note del violino della musicista Elena Melardi. Presenti anche esponenti del mondo culturale e istituzionale:

BOB Liuzzo, autore dell’opera

Prof. Gianpietro Giusso Del Galdo, Direttore scientifico dell’Orto Botanico

Enrico Trantino, Sindaco della Città Metropolitana di Catania

Giuseppina Gargano, Presidente di Archeoclub Catania

Roberto Salmeri, Presidente Rotary Club Catania Est 2024/2025

Un progetto corale

“Fai la tua parte” è stato reso possibile grazie al supporto di ArcheoClub d’Italia – sede di Catania, Rotary Club Catania Est, con il contributo di Città Metropolitana di Catania, ArteIN Magazine ed EnergyGrowers Energia. Un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva.

Info per i visitatori