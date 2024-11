Minacce di morte alla sua ex e al padre di lei: catanese finisce ai domiciliari

violenza di genere

Il bruto ha 39 anni. Calci e pugni alla porta dell'abitazione

A Catania i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 39 anni che ha minacciato di morte l’ex moglie e preso a calci e pugni la porta di casa della donna pretendendo di entrare nella sua abitazione. Al padre di lei per telefono avrebbe prima detto: «Vengo là sotto e vi ammazzo». La donna, che si è rifugiata in casa con il figlio di 5 anni, ha chiamato i militari non appena ha sentito l’ex prendere a calci e pugni la porta minacciando: «Fai uscire il bambino o ti ammazzo». Su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, l’ex marito è stato posto agli arresti domiciliari.

