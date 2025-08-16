Minore picchiato selvaggiamente da un coetaneo: denunciato per lesioni ragazzo di San Pietro Clarenza

carabinieri

Ancora da comprendere i motivi della vendetta consumata vicino al Comune

Una vendetta da servire la notte di Ferragosto. Così un minorenne ha rischiato grosso dopo essere stato brutalmente picchiato da un coetaneo mentre la vittima si trovava in compagnia di alcuni amici. L’aggressore (anche lui minorenne) di San Pietro Clarenza è stato denunciato per lesioni personali.

A ricostruire il caso di violenza sono stati i carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo nell’ambito delle attività di “Ferragosto sicuro”.

L’aggressione

Ieri intorno alle 22 la vittima si trovava su una panchina accanto alla sede del municipio insieme ad altri coetanei quando, improvvisamente, si è avvicinato il denunciato. Quest’ultimo, senza un’apparente motivazione, ha sferrato con violenza un calcio al piede destro del coetaneo il quale si è alzato per difendersi ma è stato scaraventato bruscamente a terra.

L’aggressore ha proseguito nella sua azione violenta facendogli battere più volte la testa a terra e continuando quindi a colpire il coetaneo con calci ad entrambe le gambe fino poi a desistere dalla sua condotta.