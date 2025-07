Miriam Leone madrina della Fondazione Humanitas Sicilia: «Orgogliosa di essere qui»

misterbianco

La Fondazione sosterrà i progetti di ricerca dando opportunità ai talenti siciliani e potenzierà la prevenzione

Questa mattina è stata presentata all’Humanitas di Misterbianco, ospedale e polo oncologico di eccellenza in Sicilia, la Fondazione Humanitas Sicilia, nata con l’obiettivo di “sostenere i ricercatori siciliani, finanziare progetti di ricerca, aumentare la cultura della prevenzione, offrire un servizio di cure a domicilio per i pazienti più fragili e anziani, e potenziare la lotta contro il cancro nella regione. Ma anche per assistere i pazienti in un percorso di cura complesso ma molto spesso pieno di successi e guarigioni”, come ha spiegato il direttore scientifico della Fondazione Humanitas Sicilia, Alessandro Repici. “La Fondazione rappresenta un passo in più – ha detto nel suo intervento Francesco Caruso, direttore del Dipartimento Oncologico e direttore clinico del Breast Centre di Humanitas Catania – darà a noi siciliani un più alto livello di cure. Il polo, dal punto di vista senologico, è un’eccellenza nazionale: occupa il 5° posto tra tutti i centri di senologia in Italia – ha sottolineato – Con la Fondazione possiamo dare ai nostri giovani la possibilità di non andare fuori, di crescere qui, di avere le risorse per la ricerca”.

Madrina dell’evento è stata l’attrice siciliana ed ex Miss Italia Miriam Leone, che ha voluto testimoniare personalmente il suo impegno. Durante la visita, Miriam Leone ha incontrato le donne operate al seno seguite dall’associazione Il Filo della Vita e ha visitato le aule dedicate al corso di infermieristica della Humanitas University Catania. Solare, ironica, disponibile, l’attrice siciliana ha abbracciato e chiacchierato con alcune delle donne operate al seno, si è fermata a salutare e a fare selfie.

«Sono orgogliosa di essere qui, da siciliana — ha dichiarato la Leone — e di poter offrire un contributo concreto per promuovere la prevenzione e la ricerca nella mia terra. Ritornare a casa per me è semre emozionante, quando il prof Repici mi ha chiamata e mi ha detto che stava per nascere una Fondazione di ricerca per la Sicilia mi sono illuminata: finalmente i catanesi, i siciliani potranno curarsi vicino casa, potranno non dover affrontare la parte psicologica, economica, del viaggio, potranno affrontare il loro percorso nella propria terra”. Poi, un ricordo personale: “Sono qui anche perché ho promesso a una persona, un amico che ora non c’è più, che avrei aiutato il prof Repici se avesse avuto bisogno di me. E sono qui per questa promessa“.

“Essere oggi qui mi fa battere il cuore e mi onora, e sono qui a cercare di appoggiare la Fondazione che nasce oggi e che come un bambino deve essere coccolata, nutrita… bisogna farla crescere. La prevenzione è una responsabilità collettiva, è quello che noi possiamo fare. Sono qui anche per cercare di restituire alla mia terra qualcosa di quello che avuto perché sento che in Sicilia ci può essere un grande rinascimento e questa Fondazione rappresenta un grande segnale, un rinascimento che è necessario in questa terra”. Una Sicilia che ha definito “una terra degli opposti, e questa è la parte positiva. Oggi ho incontrato gli studenti dell’Università Humanitas e vedere nei loro sguardi la luce nel futuro, sapere che quello che hanno appreso qui lo porteranno in giro per la Sicilia mi dà grande speranza”. Con l’Isola ha un rapporto strettissimo: “Il mio cuore è sempre qui, qui c’è la mia famiglia, la mia casa. Tante persone che amo vivono qui. Sapere che c’è un posto come questo, esserne la madrina per me è un grande orgoglio e un grande onore“. Poi ha ringraziato i tanti medici presenti in sala: “Grazie del lavoro che fate tutti i giorni, del lavoro che fate per noi che siamo dall’altra parte. Sono fiera di poter essere megafono, di poter amplificare questa voce virtuosa di prevenzione, cura ed eccellenza che è la Fondazione Humanitas Sicilia”.