Misterbianco, paura in piazza XXV aprile: incendio in una pizzeria

L'episodio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Paura questa sera a Misterbianco in piazza XXV Aprile dove, intorno alle 20, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a causa di un incendio che ha interessato la pizzeria Peppe’s Pizza.

Oltre ai vigili del fuoco per domare l’incendio sul posto anche i carabinieri. Una folla di curiosi è presente nella zona, dove si èsparso un odocre acre di bruciato. Subito dopo aver spento l’incendio i vigili del fuoco stabiliranno le cause, che sembrerebbero legate al malfunzionamento di un elettrodomestico. Nel corso dell’intervento è stata evacuata per sicurezza la palazzina dove si trova la pizzeria.