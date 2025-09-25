L'episodio
Misterbianco, paura in piazza XXV aprile: incendio in una pizzeria
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri
Paura questa sera a Misterbianco in piazza XXV Aprile dove, intorno alle 20, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a causa di un incendio che ha interessato la pizzeria Peppe’s Pizza.
Oltre ai vigili del fuoco per domare l’incendio sul posto anche i carabinieri. Una folla di curiosi è presente nella zona, dove si èsparso un odocre acre di bruciato. Subito dopo aver spento l’incendio i vigili del fuoco stabiliranno le cause, che sembrerebbero legate al malfunzionamento di un elettrodomestico. Nel corso dell’intervento è stata evacuata per sicurezza la palazzina dove si trova la pizzeria.
Il sindaco Marco Corsaro si è subito recato in piazza per verificare la situazione, e conferma il probabile avvio dell’incendio a causa di un malfunzionamento: «Tutto è stato risolto in una ventina di minuti. Quando sono arrivato, poco dopo le 8, c’erano già 2 camionette dei vigili del fuoco e i carabinieri. L’incendio ha preso il via da una friggitrice malfunzionante. Insieme a me a verificare la situazione c’era anche il vicesindaco Santo Tirendi e il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie». Insomma, solo un po’ di paura.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA