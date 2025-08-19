Misterbianco, preso mentre scaricava rifiuti in un’area sequestrata perché diventata discarica abusiva

inciviltà

Un 58enne denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno sorpreso e denunciato a piede libero un uomo di 58 anni residente a Misterbianco mentre scaricava rifiuti speciali e materiali di scarto all’interno di un terreno già sottoposto a sequestro per precedenti violazioni ambientali. L’episodio si è verificato in serata, quando una pattuglia, intervenuta a seguito di una segnalazione, ha notato un autocarro accedere al fondo attraverso un cancello. All’interno del mezzo, risultato poi essere a noleggio, i militari hanno trovato scarti di materiale ferroso industriale, tubi in lamierato, utensili per la casa e un motore di frigorifero intriso di olio esausto, il tutto trasportato senza alcuna delle necessarie autorizzazioni. Dai controlli effettuati sul posto dagli investigatori dell’Arma è inoltre emerso che l’area era già sottoposta a sequestro da parte della Polizia Municipale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA