Misterbianco, si apre lo svincolo sulla tangenziale di Catania: collegamento diretto per i quartieri Lineri e Serra

I lavori nell'ambito della nuova "Strada dell'Etna"

Domani, venerdì 27 giugno alle ore 12, sarà aperto al traffico il nuovo svincolo in entrata da Misterbianco (Lineri) sulla Tangenziale di Catania. Lo rende noto l’Amministrazione comunale di Misterbianco, in sinergia con Anas e la Città metropolitana di Catania. Da domattina le prime auto potranno immettersi sulla Tangenziale attraverso il nuovo accesso stradale, consentendo per la prima volta ai quartieri di Lineri, Serra e alle zone circostanti di avere un collegamento diretto con l’asse viario principale dell’area metropolitana catanese.

Saranno presenti all’apertura il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco metropolitano Enrico Trantino e i tecnici Anas.