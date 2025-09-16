Il personaggio
Mobilitazione per Gaza, Landini sarà al corteo di Catania di venerdì 19 settembre
Il segretario generale della Cgil: «Fermare occupazione da parte del governo di Netanyahu»
Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parteciperà al corteo che sfilerà a Catania il 19 settembre prossimo per la giornata di mobilitazione annunciata per «fermare occupazione da parte del governo di Netanyahu» di Gaza con «il massacro, la deportazione del popolo palestinese». L’iniziativa della Cgil prevede da parte delle categorie anche la proclamazione di ore di sciopero per chiedere che «i governi sospendano ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro».Landini, rende noto la Cgil Sicilia, sfilerà a Catania con il corteo che venerdì partirà alle 15.30 in piazza Università per raggiungere il Castello Ursino, dove si terrà un comizio.
Lo stesso giorno, a partire dalle 9.30, Landini sarà all’hotel Four Points by Sheraton di Aci Castello (Catania), per partecipare alle assemblee generali della Cgil Sicilia.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA