Modello Caivano per San Cristoforo, Trantino ringrazia Meloni: «Siamo grati»

Governo

Per il sindaco è uno dei quartieri storici cittadini da troppi anni dimenticato di una città che deve rinascere senza lasciare nessuno indietro

«Alla Premier Meloni e a tutto l’esecutivo nazionale va la gratitudine della Città di Catania per la grande attenzione più volte mostrata e oggi rinnovata verso la popolazione e il territorio etneo, con una nuova opportunità di sviluppo per il riequilibrio sociale e infrastrutturale». Lo dice in una nota il sindaco di Catania Enrico Trantino.

«Insieme alle forze sociali cittadine che mostrano una volontà propositiva, promuoveremo – aggiunge – l’adozione di misure idonee a risanare uno dei quartieri storici cittadini da troppi anni dimenticati di una città che deve rinascere senza lasciare nessuno indietro. Per questo riteniamo prioritario associare al necessario rafforzamento delle misure di sicurezza anche quelle di contrasto alla dispersione scolastica; la creazione di nuove opportunità di lavoro nella legalità ma anche un investimento delle risorse finanziarie a sostegno delle nuove generazioni di San Cristoforo, per allontanare i più giovani dai rischi della devianza e dall’arruolamento nella delinquenza organizzata».