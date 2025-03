Monte Po, autobus nel mirino dei teppisti: sassaiola contro la vetrata, paura per i passeggeri

Catania

Ancora un episodio di violenza, colpita la linea 421, vetro in frantumi

Non c’è pace per gli autisti di Amts Catania ancora vittime di un atto teppistico. Ieri pomeriggio, intorno alle 16, la linea 421 che transitava da via Raccuglia a Monte Po è stata colpita da una sassaiola che ha centrato la vetrata posteriore, andata in frantumi.Grande spavento per i passeggeri a bordo; l’autista ha prontamente chiamato i carabinieri per le indagini del caso.

Nei giorni scorsi segnalato un ulteriore atto teppistico da parte di una banda salita su un autobus della linea urbana che ha lanciato dai finestrini i cunei blocca ruote.“Non possiamo aspettare che succeda l’irreparabile – ha affermato Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal – bisogna agire tempestivamente per tutelare l’incolumità di autisti e passeggeri con azioni concrete”.

