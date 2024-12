Morta Tata Di Caro: l’Associazione Femminile Sant’Agata in Cattedrale perde la sua presidente

Lutti

Da fervente devota ricopriva egregiamente quel ruolo diventando un punto di riferimento per la comunità di fedeli

Non ce la fatta, e non per suo volere, a vincere quella battaglia contro il “mostro” con cui ha tanto combattuto e nei confronti del quale aveva creduto di poter vincere con l’aiuto della scienza, della medicina e anche della fede. A Catania oggi si piange la scomparsa di Tata Di Caro, persona molto conosciuta e stimata soprattutto nell’ambito ecclesiastico. Da fervente devota di Sant’Agata già da alcuni anni ricopriva il ruolo di presidente dell’Associazione Femminile Sant’Agata in Cattedrale, rappresentando un punto di riferimento per le tante donne che nel tempo sono entrate a far parte di quel gruppo.

Le socie, ma anche i tanti che hanno avuto modo di conoscerla, la ricordano e la omaggiano sui social con le stesse parole di stima e di affetto e con un unico pensiero: “Riposa in pace”. Con la sicurezza che Sant’Agata potrà accoglierla tra le sue braccia alla fine di un percorso di lotta e di fede.