Morti bianche, Uil e Fenal: «Riposto ci ricorda che si muore più di lavoro che per la mafia»

I sindacalisti Enza Meli e Nino Potenza intervengono dopo l'ennesima vittima questa mattina: «12 morti da inizio anno nel catanese»

“La tragedia di Riposto, dove un operaio ha perso la vita stamattina in un cantiere, ci riempie di rabbia e dolore. Ancor piu perché, come ha ripetutamente denunciato il nostro leader nazionale PierPaolo Bombardieri, in Italia si muore più per il lavoro che per la mafia ma dallo Stato non arrivano risposte serie, vere, efficaci. Come l’introduzione di uno specifico reato di omicidio sul lavoro nel Codice penale”.

Enza Meli e Nino Potenza, segretari generali di Uil Catanja e Feneal-Uil Sicilia, esprimono “rabbia e dolore” per la morte del quarantasettenne avvenuta oggi a Riposto. Quindi, aggiungono: “Vogliamo esprimere concreta solidarietà ai familiari della vittima, anch’essi vittime, assicurando loro pieno sostegno. Ma non basta! Urliamo allora la nostra richiesta di formazione, prevenzione e ispezioni, a partire dai microcantieri che oggi sono tanti e sono spesso fuori controllo. Lo affermiamo con particolare forza da una provincia, Catania, dove più che altrove in Sicilia crescono ancora e ancora numeri che sembrano quelli di una guerra civile in corso. Stando ai più recenti dati Inail riferiti ai primi sette mesi dell’anno, infatti, sono stati ben 4.447 gli incidenti sul lavoro nel nostro territorio mentre tra gennaio e luglio del 2024 erano stati 4306. E 12 i morti, uno in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

