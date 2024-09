Morto il prof. Giancarlo Magnano San Lio: l’Università di Catania perde illustre storico

Lutti

È scomparso all’età di 61 anni Giancarlo Magnano San Lio, ordinario di Storia della filosofia al dipartimento di Scienze umanistiche dell’università di Catania. Lo rende noto l’ateneo sul proprio sito.Era uno studioso di Storia della cultura tra Otto e Novecento, con particolare attenzione allo Storicismo tedesco, al problema dell’intersezione tra scienze umane e scienze della natura e alle relazioni tra modelli culturali, con specifica attenzione al rapporto tra Oriente e Occidente e alla questione dei diritti umani nella società globalizzata.

Ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca e ha studiato e tenuto conferenze e seminari in diverse università europee e americane.