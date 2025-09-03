Morto l’arcivescovo emerito di Siracusa monsignor Costanzo: il dolore della diocesi di Acireale

Chiesa

La Diocesi di Acireale, con profonda commozione, ha annunciato che ieri, dopo una rovinosa caduta, è venuto a mancare all’età di 92 anni Mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa.

Le esequie saranno celebrate giovedì 4 settembre alle ore 16.00 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. Seguirà la traslazione nella Cattedrale di Siracusa.

La camera ardente sarà aperta alla preghiera personale dalle ore 11.00 di mercoledì 3 agosto nella Cappella della Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa, e giovedì 4 settembre dalle ore 10.00 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Classe 1933, originario di Carruba di Riposto, lo scorso 15 agosto Mons. Costanzo ha festeggiato i 70 anni di ordinazione presbiterale. Grazie al suo interessamento, quando era arcivescovo della Diocesi di Siracusa, si giunse al completamento della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, poi consacrata da San Giovanni Paolo II, papa.

La Diocesi di Acireale invita i fedeli e la comunità locale a unirsi in preghiera per Mons. Costanzo.