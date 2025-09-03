Chiesa
Morto l’arcivescovo emerito di Siracusa monsignor Costanzo: il dolore della diocesi di Acireale
La Diocesi di Acireale, con profonda commozione, ha annunciato che ieri, dopo una rovinosa caduta, è venuto a mancare all’età di 92 anni Mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa.
Le esequie saranno celebrate giovedì 4 settembre alle ore 16.00 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime. Seguirà la traslazione nella Cattedrale di Siracusa.
La camera ardente sarà aperta alla preghiera personale dalle ore 11.00 di mercoledì 3 agosto nella Cappella della Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa, e giovedì 4 settembre dalle ore 10.00 nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.
Classe 1933, originario di Carruba di Riposto, lo scorso 15 agosto Mons. Costanzo ha festeggiato i 70 anni di ordinazione presbiterale. Grazie al suo interessamento, quando era arcivescovo della Diocesi di Siracusa, si giunse al completamento della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, poi consacrata da San Giovanni Paolo II, papa.
La Diocesi di Acireale invita i fedeli e la comunità locale a unirsi in preghiera per Mons. Costanzo.
Le parole di commiato di Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della CESi:«La notizia della morte di Mons. Giuseppe Costanzo ci riempie di dolore e, insieme, di profonda riconoscenza. È stato un pastore colto, instancabile e generoso, che ha amato la Chiesa e il popolo di Dio con totale dedizione. Mons. Costanzo ha lasciato una traccia indelebile di amore per il Vangelo e di fedeltà alla Chiesa. Come figlio della nostra terra acese, ha portato con sé l'identità e la sensibilità della nostra gente, facendone dono alle comunità che ha servito. Ci uniamo nella preghiera, certi che il Signore saprà ricompensarlo per il bene seminato».