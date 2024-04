Motta Sant’Anastasia, proseguono le demolizioni degli immobili abusivi

Procura distrettuale di Catania

Raso al suolo un manufatto di 32 metri quadrati, sul posto le forze dell'ordine

Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura Distrettuale della Repubblica diCatania a seguito di sentenze passate in giudicato. Questa mattina le ruspe sono entrate in azione nelComune di Motta Sant’Anastasia, in via Acquanuova, in zona sismica, interessata da fenomenigeomorfologici che da anni sono in atto.

Verrà interamente demolito un manufatto di 32 metri quadrati. Le opere erano state realizzate in totale assenza di concessione edilizia, in violazione delle nonne relative alle costruzioni in zona sismica e per le opere in conglomerato cementizio. Sul posto sono presenti Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Municipale e Forestale. Incaricata della demolizione è una ditta confiscata alla mafia e si stima che l’attività proseguirà per prossimi 3 giorni.

La Procura della Repubblica di Catania, grazie all’opera dei Carabinieri Forestali appartenenti alla Sezionedi Polizia Giudiziaria presso la stessa, prosegue l’attività volta alla rimessione in pristino del territorio,specie in aree protette, attraverso la demolizione coatta dei fabbricati abusivamente realizzati, a cui si giunge comunque nel caso di mancata ottemperanza dell’ordine di abbattimento.