Movida violenta a Catania, rissa a colpi di sedia in via Garibaldi: il video è virale

il caso

Inquirenti stanno cercando di identificare i teppisti

Movida violenta in via Garibaldi dove ieri notte è scoppiato il finimondo. Si brinda, si ride, si fa festa. La strada è piena di gente. Poi scoppia una lite davanti a un locale vicino a piazza Mazzini. Il litigio in poco tempo si trasforma in rissa, non è ancora chiaro il motivo. La situazione precipita in pochi secondi. Alcuni clienti di un pub prendono le sedie e le lanciano. La gente comincia a urlare. Volano ancora sedie. La violenza e gli insulti vanno avanti per diverso tempo. A un certo punto si sente in lontananza il suono delle sirene. «Via, via, via», dicono i bulli e i teppisti. Il titolare del pub diventato teatro di una guerriglia a colpi di mobilio ha chiamato il 112 numero unico emergenza. Sono arrivate le Volanti sul posto: tutti si sono volatizzati, ma la segnalazione alla centrale operativa è per un diverbio.