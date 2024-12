Movimento Cristiano Lavoratori Catania: un impegno concreto per la partecipazione sociale

L'incontro

Mcl ha approvato il documento programmatico ed espresso apprezzamento per il nuovo istituto di formazione “Sant’Agata per Catania”

L’esecutivo provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) di Catania ha approvato un documento programmatico che sottolinea l’importanza della partecipazione democratica e del bene comune come valori fondamentali per la vita pubblica. A Paolo Ragusa, vice presidente provinciale, è stato attribuito il compito di curare i rapporti con gli uffici della pastorale sociale e del lavoro delle tre diocesi presenti sul territorio della provincia: Catania, Acireale e Caltagirone.

Il documento ribadisce l’apprezzamento per il percorso avviato dalla XVIII Giornata Sociale diocesana di Catania, tenutasi lo scorso 23 novembre sul tema: “Mi sta a cuore la democrazia. La partecipazione dopo Trieste”. Promossa dall’Arcivescovo metropolita Mons. Luigi Renna, la giornata rappresenta una continuazione ideale del lavoro della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, tenutasi a Trieste.

L’Esecutivo provinciale Mcl ha espresso pieno sostegno all’istituto di formazione “Sant’Agata per Catania”, che a breve inizierà le sue attività, e ha rinnovato il proprio impegno a promuovere una democrazia partecipata e inclusiva.

Tra le iniziative in corso, il Mcl ha già formalizzato la costituzione della Cer (Comunità Energetica Rinnovabile) “Laudato Si’ Mineo”, operante nella diocesi di Caltagirone, che si appresta a realizzare i suoi primi investimenti. Inoltre, il movimento si è dichiarato pronto a partecipare attivamente alle Piazze della Democrazia e ai Tavoli dei Dialoghi delle Buone Pratiche nelle tre diocesi.

Conformemente agli indirizzi del presidente generale Mcl Alfonso Luzzi, il movimento a livello territoriale si pone l’obiettivo di dare concretezza ai propri valori, promuovendo la partecipazione alla vita democratica. “Con spirito di servizio e fraternità, vogliamo camminare insieme sulle vie della democrazia”, conclude il documento approvato.

L’Esecutivo provinciale di Mcl Catania ribadisce così il proprio ruolo come punto di riferimento per l’impegno sociale e politico cattolico, in un percorso che integra i principi della dottrina sociale della Chiesa con le sfide della contemporaneità.