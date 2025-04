Musumeci: “L’IA futuro della professione”

Il presidente etneo al 62° Congresso Nazionale Ungdcec

Catania ha ospitato un evento di grande rilevanza per il mondo della consulenza e della contabilità: il 62° Congresso Nazionale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec), organizzato da Danilo Musumeci, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Catania. La manifestazione, che si è svolta presso le Ciminiere, ha visto la partecipazione di professionisti del settore e esperti provenienti da ogni angolo d’Italia, creando un’importante occasione di confronto e aggiornamento.

Nel suo intervento, Musumeci ha messo in evidenza l’uso e l’importanza dell’intelligenza artificiale (IA) applicata nei vari ambiti lavorativi. Ha sottolineato come l’IA stia diventando un alleato fondamentale per i professionisti, in grado di snellire e velocizzare processi che, in passato, risultavano farraginosi e lunghi. “L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia del futuro, ma una realtà che possiamo e dobbiamo integrare nel nostro lavoro quotidiano”, ha affermato Musumeci, evidenziando come l’adozione di strumenti innovativi possa migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai clienti: “E aggiungo, però che l’IA deve essere comunque uno strumento per il quale ci sarà sempre dietro la mano dell’uomo”.

Il congresso ha offerto una panoramica sulle ultime novità in materia di tecnologia e professione, con relatori di spicco che hanno condiviso le loro esperienze e competenze. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire tematiche cruciali, come la digitalizzazione dei processi, la gestione dei dati e l’analisi predittiva, tutte aree in cui l’IA gioca un ruolo sempre più centrale.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di formazione, ma anche un’importante occasione di networking, permettendo ai professionisti di scambiare idee e best practices. La presenza di esperti e relatori di alto livello ha arricchito il dibattito, stimolando riflessioni su come affrontare le sfide del mercato attuale e futuro.