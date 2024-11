Nascondeva mezzo chilo di marijuana in bagno: arrestato un argentino in via Plebiscito

catania

I controlli della Polizia

Nascondeva oltre mezzo chilo di marijuana nel bagno della sua abitazione. Rintracciato dalla Polizia per alcune notifiche, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Protagonista un 52enne, di nazionalità argentina, scoperto con la droga dai poliziotti del Commissariato “Borgo-Ognina”. L’uomo, ricercato da tempo per la notifica di diversi provvedimenti di polizia, tra cui il rigetto dell’istanza del permesso di soggiorno, è stato rintracciato dagli agenti in un appartamento collocato al secondo piano di uno stabile di via Plebiscito, dove lo stesso aveva trovato temporaneamente rifugio.