Nave a vela Madleen in partenza da Catania per aiuti simbolici a Gaza

Solidarietà

Dal 30 maggio al 1 giugno, l'imbarcazione ospiterà una serie di panel, programmi culturali e incontri comunitari per sostenere la partenza

«A maggio, droni israeliani hanno bombardato la «Conscience» in acque europee, ma questo non ci fermerà». Lo afferma la Freedom flotilla coalition annunciando che «sta per far partire un’altra imbarcazione per rompere l’assedio illegale di Israele». «Navigheremo – spiega – per consegnare un carico di speranza, solidarietà e aiuti simbolici e contribuire a stabilire un corridoio marittimo popolare verso Gaza che non sia sotto il controllo della potenza occupante. La nostra prossima azione sarà a bordo della Madleen una piccola ma potente barca a vela in partenza da Catania, in Sicilia. Dal 30 maggio al 1 giugno, ospiteremo una serie di panel, programmi culturali e incontri comunitari per sostenere la partenza. Invitiamo tutti i movimenti di solidarietà e i sostenitori della libertà palestinese a unirsi a noi a Catania».