Nel Dl Infrastrutture finanziamento per Fce: garantiti i servizi della Circumetnea

TRASPORTI

Stanziate le risorse necessarie per ripristinare il regolare esercizio

«È assicurata la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico gestiti dalla Ferrovia Circumetnea in Sicilia grazie alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Decreto Legge Infrastrutture approvato oggi in Consiglio dei Ministri». Lo fa sapere il Mit in una nota precisando che: «È stata infatti autorizzata la spesa di 2.884.300,00 euro per l’anno 2025 e di 6.684.300,00 euro annui a decorrere dal 2026 in favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea per ripristinare le risorse necessarie al regolare esercizio del servizio. Si tratta – si conclude- di un provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini».