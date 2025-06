Nel giardino incantato un calice di vino e la voce di Eleonora Bordonaro

Catania

Appuntamento al Parco Paternò del Toscano a Sant'Agata Li Battiati con le visite guidate, domani sera il concerto

“Appuntamento in Giardino” è l’evento nazionale di sensibilizzazione dedicato ai parchi e giardini d’Italia. Un patrimonio culturale vivo, da riscoprire e da vivere attraverso aperture e attività. L’edizione 2025 si terrà nelle giornate di oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 giugno.L’iniziativa è promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia e si tiene dal 2018 (Anno europeo della Cultura) in collaborazione con il Ministero della Cultura e Ales Spa e con il patrocinio di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.Pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, la manifestazione nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.https://appuntamentoingiardino.it/iniziativa/