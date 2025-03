Nella cassettiera del letto non solo slip ma anche una pistola e delle munizioni: denunciato

città

Il controllo della polizia a casa di un 23enne catanese

Teneva in casa munizioni di vario calibro e una pistola a salve senza tappo rosso ma è stato scoperto dalla Polizia che lo ha denunciato per detenzione illegale di munizioni. A pizzicarlo gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania che hanno effettuato un controllo domiciliare nella zona di piazza Palestro dopo la segnalazione della presenza di armi e munizioni detenute senza autorizzazione da un 23enne catanese, sottoposto all’obbligo di dimora per reati in materia di spaccio di droga.