Nella stazione della metro Fontana la sfilata dello stilista catanese Marco Strano

Catania

Domenica 26 gennaio la collezione sposa e alta moda RicAmare

Un cambio di passo per una città che ambisce ad adeguarsi a modelli urbani sempre più sostenibili, ed una sfida per lo stilista Marco Strano, che quest’anno realizzerà un allestimento «stra-ordinario» per presentare la sua ultima collezione Wedding e Couture 2025 dal titolo «RicAmare». La sfilata è in programma domenica 26 gennaio, alle 17, all’interno della nuova stazione metropolitana Fontana che diventerà un atelier urbano. La passerella si snoderà tra scale mobili, pareti a vetro e percorsi segnaletici, in un via vai continuo di modelle e visitatori in transito, che potranno assistere al défilée e nel quale si mescoleranno, proprio come accade in un giorno qualunque all’interno di una qualsiasi fermata-metro, persone, pensieri, musiche, rumori, luci, suoni, ombre, sogni, evasioni e altro, con un ritmo scandito da una sorprendente colonna sonora.

Nella stazione Fontana pezzi di collezioni del Museo di Castello Ursino

L’iniziativa è possibile alla Ferrovia Circumetnea che ha concesso l’uso degli spazi della metropolitana. La scelta della stazione Fontana, poi, inaugurata neppure sei mesi fa, non è casuale. Oltre ad essere anello di congiunzione con le periferie della città e il centro storico, è anche una delle «fermate d’arte» poiché in uno dei piani intermedi, è stato allestito un importante percorso espositivo con pezzi di collezioni del museo Civico del Castello Ursino. Dunque la moda, come l’arte, un mezzo per promuovere un cambiamento culturale. Così, gli ospiti che domenica 26 gennaio parteciperanno all’evento, avranno la possibilità di arrivare in metro, lasciando le proprie auto sotto casa o nei parcheggi vicini alle varie fermate.