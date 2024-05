Nelle intercettazioni di Genova spunta la “strage dei picciriddi” di Catania

L'inchiesta

Nel 1976 sparirono quattro ragazzini di San Cristoforo. Ora quel cold case è citato nelle carte che hanno inguaiato il governatore Toti.

«Tutto è successo quando hanno arrestato a Pino… che avevano coinvolto per l’omicidio di quei quattro ragazzini… eh!… di Santapaola… a Mazzarrino… perché… siccome è successo a Mazzarino… per la legge… Pino doveva saperlo per forza… perché il mandamento… che ci indicavano a lui… era di Riesi, Mazzarino e… inc… arrestano a Pino… quello non sapeva… ma vero… non sapeva… ». I cugini riesini, Venanzio Maurici e Franco e Luigi Mamone, discutono di un fatto di sangue avvenuto quasi mezzo secolo fa in cui fu coinvolto il “compare” Pino Cammarata. La conversazione è nei faldoni dell’inchiesta di Genova che ha inguaiato il governatore ligure Giovanni Toti.