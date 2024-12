Nello scooter marijuana e Wax e ai poliziotti dice subito: «Mi potete arrestare»

catania

Ragazzo di 17 anni in manette: è stato fermato in piazzetta Addamo

Girava a bordo di uno scooter ad alta velocità per le vie del centro storico di Catania ma è stato fermato dalla Polizia che lo ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ad agire gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, nel corso di un posto di controllo in piazzetta Addamo, che hanno fermato un ciclomotore condotto da un giovane per procedere alla verifica del regolare possesso della documentazione prevista per la circolazione il mezzo.