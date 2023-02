Cuoriconnessi, decine di scuola in diretta streaming con la polizia contro iol cyberbullismo

Gli studenti di una dozzina di scuole secondarie di primo e secondo grado e di delle province di Catania in diretta streaming insieme a studenti delle province di Roma e Forlì per #cuoriconnessi, un grande evento digitale realizzato dalla Polizia di Stato in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete.

Decine gli istituti che hanno aderito all’iniziativa in provincia di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Per il terzo anno consecutivo parteciperanno alla diretta streaming sulla piattaforma dedicata all’evento più di 5.000 scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia e oltre 200.000 studenti. L’evento verrà trasmesso inoltre sul sito e sul canale YouTube di #cuoriconnessi e della Polizia. "Anche questa iniziativa - afferma il dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia Postale Sicilia Orientale Marcello La Bella - è di estrema importanza per fare comprendere ai giovani, soprattutto ai più piccoli, che molti dei rischi che si corrono in rete fanno parte di una realtà spesso molto difficile da affrontare. Rimanere vittima di una condotta di cyberbullismo può avere conseguenze gravi.

Per questo motivo l’informazione sui pericoli on-line deve essere sempre più intensa e coinvolgere i ragazzi per offrirgli strumenti adeguati di conoscenza. Il progetto #cuoriconnessi è la testimonianza dell’impegno della Polizia di Stato per aiutare i ragazzi a riconoscere queste situazioni». Dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi gli operatori della Polizia Postale di Catania si sono recati in 56 istituti, scuole medie e superiori, ed hanno incontrato 8.600 studenti, 1100 professori ed oltre 400 genitori. La piattaforma di riferimento nazionale in grado di veicolare contenuti informativi ed educativi di grande valore può contare sul canale YouTube dedicato, sul sito cuoriconnessi.it, sui docufilm e sulla collana di libri in distribuzione gratuita sia in versione cartacea che digitale. La collana si arricchisce quest’anno con il nuovo volume «#cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. La realtà delle parole», distribuito gratuitamente in tutti i punti vendita Unieuro e nei Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di tutta Italia e in versione digitale sul sito cuoriconnessi.it e sui principali ebook stores.

