"Il sigillo spezzato": un mistery game al Monastero dei Benedettini

Sabato 23 luglio 2022 alle 20:00 e alle 21:00, in occasione di Porte Aperte Unict la rassegna tra musica, teatro e cinema dell’Università di Catania, ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il sigillo spezzato”, il puzzle game che vedrà i partecipanti protagonisti di un misterioso gioco tra le architetture del complesso monastico.

Un antico nemico del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena è tornato all’attacco. Per difenderlo si hanno solo 120 minuti in cui risolvere misteriosi e controversi enigmi, orientandosi nel convento benedettino più grande d’Europa. Sembra l’incipit di un noir e invece si tratta de “Il sigillo spezzato”. Il gioco si sviluppa su una storia immaginata da Officine Culturali che deve essere completata e riscritta attraverso le competenze logico-deduttive dei partecipanti e sulle affinità di gruppo. Il tavolo da gioco è il labirinto benedettino su cui si muovono alcune “pedine”: i giocatori reali. Attraverso una serrata serie d’indizi ed enigmi da sciogliere, alcuni reali altri immaginari, i giocatori dovranno cimentarsi in una vera e propria indagine, ripercorrendo le storie di monaci, uomini illustri ed emeriti sconosciuti.

Il sigillo spezzato è un mystery game ambientato in un monumento dal fascino antico: la componente ludica, unita a quella investigativa, vuole essere un mezzo per riscoprire peculiarità e dettagli sull’edificio e su coloro che in questi 464 anni lo hanno abitato. L’iniziativa ideata da Officine Culturali vuole essere un modo diverso per vivere e conoscere il patrimonio storico artistico e rendere protagonisti i suoi fruitori. I posti sono limitati: per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 3349242464 o una email a info@officineculturali.net.

Biglietto: intero 10,00€ – ridotto studenti, personale Unict e MonasteroCARD 6,00€.

