A Camporotondo Etneo la formazione per i giovani aspiranti imprenditori

Al Centro per l’Impresa Giovanile di Camporotondo Etneo si comincia, davvero, a costruire futuro. Giovani, aspiranti imprenditori, imprese e gruppi informali sono invitati a partecipare al percorso di formazione open “Costruiamo Impresa sociale”: 10 ore di formazione per realizzare progetti imprenditoriali a forte impatto sociale.

Il primo appuntamento, in programma per giovedì 7 luglio, sarà con Davide Capodici, changemaker e innovatore sociale Consorzio Sol.Co., e cercherà di rispondere ad alcune domande e chiarire alcuni punti fondamentali quando si parla di Impresa sociale: quali e quante forme di Impresa sociale esistono? E quali sono gli strumenti di finanziamento da mettere in campo per realizzarle?

20 i posti a disposizione, oltre a quelli già previsti per iragazzi e le ragazze che hanno risposto alla call for ideas lanciata nei mesi scorsi e che presentando un’idea imprenditoriale di successo hanno avuto accesso all’Hackathon. Una maratona di idee che ha dato loro l’opportunità di lavorare affiancati da un team di esperti, costruire un gruppo di lavoro, accedere agli strumenti migliori per trasformare una semplice idea in un’impresa a tutti gli effetti. E che oggi, attraverso gli incontri di formazione, li porta a compiere un altro passo avanti nel percorso di accompagnamento costruito in maniera individualizzata per garantire a ogni team una crescita e un reale inserimento sul mercato del lavoro.

L’obiettivo è chiaro: restituire al Sud la sua capacità di essere generativo e promotore di nuove idee in grado di cambiare in maniera innovativa il presente e fornire alle giovani generazioni strumenti imprenditoriali efficaci per essere protagonisti del cambiamento.

Prenota il tuo ticket e costruisci Impresa sociale per generare futuro e bellezza in Sicilia: https://bit.ly/formazioneopen

