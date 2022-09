A Catania le tessere elettorali in consegna anche nelle delegazioni Municipali

Per venire incontro alle molteplici richieste di capillare distribuzione territoriale, il Comune ha disposto che da martedì 13 settembre, ferma restando la sede direzionale di via La Marmora 23, la consegna delle tessere elettorali avvenga anche nelle delegazioni Municipali, negli orari di ricevimento del pubblico e in via straordinaria, per l’intera giornata, sabato 24 e domenica 25 settembre. In dettaglio, la tessera elettorale potrà essere ritirata anche nelle circoscrizioni decentrate, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30; giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,00.

Nella giornata di venerdì 23 settembre, per inderogabili ragioni organizzative, la distribuzione delle tessere avverrà solo a San Leone in via La Marmora dalle 8,30 alle 18,30; sabato 24, in orario continuato, dalle 8,30 alle 18,30 e domenica 25 dalle 8,30 alle 23,00, nei sei Municipi e nel Centro Direzionale di San Leone.

