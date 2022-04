Acireale, convegno nazionale SO.SAN sul tema: dalla pandemia alla guerra, quale solidarietà?

“Dalla Pandemia alla guerra quale solidarietà?” è questo il tema di un importante convegno nazionale organizzato dalla SO. SAN Odv (associazione lionistica che promuove la solidarietà sanitaria nel mondo) con il patrocinio del comune di Acireale

Un momento di riflessione che il Presidente della SO.SAN, dottor Salvatore Trigona, e tutto il Consiglio Direttivo, hanno voluto in Sicilia, regione in cui l’Associazione è molto presente ed operativa. Durante l’importante simposio verranno analizzati gli effetti che ha prodotto la Pandemia e le conseguenze che, l’attuale guerra in Ucraina sta producendo nella nostra nazione e nel mondo. Ma soprattutto cercherà di analizzare, il modo in cui la solidarietà si adegua ai cambiamenti che questi due eventi negativi hanno prodotto.

L’evento sarà coordinato dal giornalista Gaetano Rizzo. E vedrà dopo gli indirizzi di saluto del Presidente del Lions Club di Acireale, Prof. Giuseppe Massimino, del Sindaco di Acireale, Ing. Stefano Alì, del Past presidente Internazionale, del Prof. Dott. Giuseppe Grimaldi, del Past Presidente del consiglio dei Governatori, Dott. Mauro Bianchi, dell’Assessore Affari Istituzioni Acireale, Dott. Mario di Prima, dell’assessore Solidarietà sociale Acireale, Dott.ssa Palmina Fraschilla, del Presidente Nazionale So.San ODV. , Dott.Salvatore Trigona, le relazioni dello stesso Presidente Trigona, che presenterà l’Associazione, del Vicepresidente So.San ODV., Prof. Francesco Pira, del Vescovo di Acireale e presidente conferenza Episcopale Siciliana, S.E. Mons. Antonino Raspanti, del Presidente nazionale del Pronto Soccorso Psicologico e psicoterapeuta, Prof. Mariano Indelicato, del Past Presidente del consiglio dei Governatori dei Lions Avv. Salvo Giacona e del consigliere Nazionale So.San ODV Dott. Alfredo Borzì commercialista..

Nel corso dell’evento ci saranno anche alcuni interventi programmati di figure di spicco della ‘’famiglia’’ Lions e degli esponenti dei centri So.San. Sparsi in tutta Italia.

La SO.SAN. è un'organizzazione lionistica che promuove la sanità verso chi ne ha bisogno, con progetti Lions, fatti dai Lions, realizzati utilizzando prevalentemente professionalità Lions.

Nasce a Ravenna nel 2003. Nel 2007 ottiene il riconoscimento di “Service Lions di Rilevanza Nazionale”. Dalla sua nascita la SO.SAN. ha avviato la propria attività nei paesi in via di sviluppo avvalendosi di medici italiani soci Lions, i quali sono disponibili per recarsi in paesi lontani con necessità di supporto sanitario quali Haiti, Ecuador, Brasile, Burkina, Etiopia, Tanzania, Malawi, Madagascar, Afghanistan, India, Albania, Togo, Cameroun, Uganda. Attualmente sono attive missioni in Marocco e in Moldavia. Ad oggi ha realizzato più di 100 missioni sanitarie all’estero. Nella SO.SAN. sono presenti tutte le specializzazioni sanitarie e le altre figure professionali non mediche utili nella gestione dell’associazione. Dal 2015 in Italia, in considerazione di una crisi economica crescente che rende difficile l’ac¬cesso alle cure sanitarie ai “nuovi poveri”, la SO.SAN. ha affiancato le istituzioni nell’assistenza gratuita ai bisognosi, creando Centri sanitari a Bari, ad Acquaviva delle Fonti, a Paternò, a Messina, a Ragusa, a Bronte e un ambulatorio dentistico a Tombolo–Cittadella.

Appuntamento dunque il 30 aprile alle ore 9, presso la sala ‘’Pinella Musumeci’’ al Comune di Acireale.

