Acireale, il circuito del Carnevale chiuso e a pagamento (ma gratis per gli acesi): ecco cosa c'è da sapere

Il circuito del Carnevale di Acireale sarà chiuso, con ingresso a pagamento, nei giorni 23 e 24 aprile, 30 aprile e 1 maggio, 7 e 8 maggio 2022, dalle 8 alle 23. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, avv. Gaetano Cundari. L'ingresso sarà però libero per tutti i cittadini residenti ad Acireale (basterà mostrare il proprio documento di identità, al personale operante presso i varchi di ingresso appositamente predisposti, fruibili in tutti i 5 punti di accesso indicati e dislocati lungo l’anello del circuito).

La Fondazione Carnevale ha anche spiegato che i residenti nel Comune di Acireale in possesso della carta d'identità rilasciata da altri Comuni , ad esempio a seguito di cambio residenza, per poter accedere liberamente dovranno richiedere un apposito pass presso gli uffici della Fondazione. I domiciliati nel Comune di Acireale dovranno compilare apposita autocertificazione. I Pass-cittadini verranno rilasciati, entro e non oltre le ore 18 del 22 aprile 2022, nella sede della Fondazione Carnevale di Acireale, in via Ruggero Settimo n. 5. (I botteghini agli ingressi del circuito non possono rilasciare nessun Pass).

I cittadini, la cui residenza o la cui attività commerciale insiste all’interno dell’anello del circuito, per poter utilizzare la propria auto, per motivi di lavoro o per cause di forza maggiore, dovranno fare richiesta di specifico Pass-auto recandosi negli Uffici della Fondazione entro e non oltre le ore 18 del 22 aprile 2022.

I varchi di ingresso per le auto dotate del Pass-auto sono solo due: via Piemonte (solo in entrata) e via Martinez (entrata ed uscita). Al momento dell'attraversamento dei varchi in ingresso, il conducente dovrà viaggiare in auto da solo. Gli eventuali passeggeri a bordo dovranno scendere dalla vettura transitando nei varchi, a piedi, per il controllo del ticket (se non residenti) o del documento di Identità (se residenti).

I commercianti, i professionisti, i titolari di attività all'interno del perimetro chiuso del circuito e non residenti nel Comune di Acireale dovranno fare richiesta dei pass per se stessi e con autocertificazione attestante i dipendenti assunti e corredando detta autocertificazione con il documento di identità. I pass rilasciati saranno nominali e validi solo per le giornate in cui l'azienda esercita attività lavorativa.

In caso di annullamento o sospensione di una delle giornate della manifestazione, annunciato dall'organizzazione della Fondazione, a causa di eventi atmosferici fortemente avversi o per altri motivi imprevisti ed eccezionali, il biglietto della giornata in questione, anche se obliterato, sarà reso valido per una delle successive giornate.

Il costo del biglietto di ingresso singolo è di 5 euro, valido per l'intera giornata ed include tutti gli spettacoli in calendario nella stessa data. Acquistando l'abbonamento, valido per cinque ingressi, il costo è di 20 euro. L'abbonamento non è nominale, è cedibile e può consentire l'ingresso a più persone (anche nella stessa giornata), fino ad un massimo di cinque ingressi. L’acquisto degli abbonamenti potrà essere effettuato esclusivamente nella Fondazione, fino al 22 aprile 2022. I bambini di altezza sino a un metro e 20 centimetri hanno ingresso libero così come ha ingresso libero il disabile e il suo accompagnatore. Il personale ai varchi e le biglietterie non potranno assolutamente favorire l'ingresso a persone che non siano fornite di ticket, pass, autorizzazione o accredito.

