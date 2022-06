Acireale, la diocesi regale duemila penne agli studenti

Oltre duemila penne sono state consegnate dal servizio diocesano per la Pastorale giovanile, della diocesi di Acireale (Catania) in collaborazione con l'Ufficio di pastorale scolastica e dell’Insegnamento della religione cattolica agli alunni che affronteranno fra qualche giorno gli esami di maturità. A renderlo noto la stessa diocesi di Acireale.

Il dono, sostenuto fortemente dal vescovo monsignor Antonino Raspanti, è «segno di vicinanza - sottolinea in una nota il direttore della Pastorale giovanile diocesana don Orazio Sciacca - per i giovani che cercano guida, consiglio e desiderano costruirsi un futuro da protagonisti. Le porte delle chiese sono aperte così come quelle della vita che si schiudono ai maturandi. I ragazzi possano esprimere le loro capacità e competenze. Lo Spirito Santo doni luce alle loro menti e guidi le loro scelte presenti e future».



