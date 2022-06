Acireale, via ai lavori per il solarium a Santa Tecla, ma salta quello di Pozzillo

Sono in corso i lavori per la realizzazione del solarium nella frazione Santa Tecla, in località “Cocole”, a cura dell’assessorato al Mare del Comune di Acireale, retto da Danilo Pulvirenti.

La struttura dovrebbe essere completata entro il prossimo sabato 18 giugno. Il solarium in questione è progettato per consentire l’accesso a persone con disabilità che, così, potranno fruire di tutto ciò che è collegato al mare, in linea con i principi da sempre propri dell’Amministrazione comunale, tesi a superare diseguaglianze su ogni fronte.

Al riguardo, l’assessore Pulvirenti ed il consigliere Martino Florio ringraziano gli uffici per l'attenzione costante mostrata ed il risultato ottenuto, riuscendo a garantire l’allestimento del solarium nei tempi previsti nonostante le difficoltà incontrare.

«Avremmo voluto realizzare anche quello di Pozzillo – ha aggiunto l’assessore Pulvirenti – e lavorato in per questa direzione. Purtroppo, però, la ditta che aveva avuto affidato il servizio per la costruzione dei due solarium ha, poi, rinunciato”.

