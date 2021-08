Acireale: multata l'auto che ha portato gli sposi al Duomo: «Qui non si può circolare»

I vigili urbani di Acireale hanno multato un'auto che aveva appena portato la posa davanti il Duomo. La piazza è infatti sottoposta al divieto di transito e sosta. "Tale condotta - spiegano dal Comune - è stata oggetto di immediata contestazione al conducente del veicolo con tanto di multa elevata da agenti della Polizia municipale". L'assessore Francesco ha ricordato che l'accesso e la sosta su piazza Duomo sono vietati per questioni di sicurezza e di decoro: "Ogni violazione in tal senso - ha precisato l'assessore Coco - verrà sanzionata secondo quanto previsto dal Codice della Strada e l'ipotesi di potere evitare multe o contestazioni di sorta non è configurabile, posto che l'intera zona è sottoposta a vigilanza attraverso telecamere a circuito chiuso".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA