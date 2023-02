Adrano, 2 donne denunciate per furto di energia elettrica: rischiano il carcere e una maxi multa

Due donne, rispettivamente di 56 e 62 anni, sono state denunciate dalla Polizia di Stato ad Adrano (Catania) per furto aggravato di energia elettrica. I controlli sono stati effettuati insieme con personale specializzato della società di energia elettrica. La prima, già con precedenti specifici, aveva fatto in modo che l’impianto elettrico di casa sua fosse collegato direttamente alla rete generale di distribuzione della società fornitrice di energia elettrica attraverso due cavi. La seconda aveva anch’essa realizzato un allaccio abusivo in casa collegandosi alla rete generale di distribuzione dell’energia elettrica per mezzo di due cavi. In entrambi i casi venivano ripristinate le condizioni di sicurezza degli impianti.

Le due donne rischiano la reclusione da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro. Per entrambe si procederà anche alla comunicazione all’Agenzia delle Dogane, che provvederà alla valorizzazione economica del consumo di energia elettrica irregolarmente prelevato.



