Adrano, cavallo senza microchip in una stalla abusiva: il proprietario multato di oltre 11 mila euro

Un cavallo privo di microchip custodito in un garage abusivo è stato sequestrato ad Adrano dalla Polizia di Stato. Il proprietario del locale, in contrada Capici, è stato denunciato per aver realizzato il manufatto con blocchi di cemento senza alcun permesso di costruire. L’uomo è stato inoltre sanzionato per un importo complessivo superiore agli 11.500 euro, oltre 10.000 dei quali per non aver denunciato l’animale all’autorità sanitaria competente e 1.500 poiché il cavallo era privo del microchip. Sono intervenuti medici dell’Asp di Paternò che hanno inoculato al cavallo il microchip. L’animale è stato affidato ad un maneggio della zona.



