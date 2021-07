Adrano, arrestato esponente del clan Scalisi: deve scontare 8 anni per mafia e droga

Un affiliato del clan Scalisi è stato arrestato dai Carabinieri di Adrano che hanno eseguito un ordine di carcerazione perché deve espiare una pene detentiva. In manette è finito il 44enne Pietro Giuseppe Lucifora di Adrano.

L’uomo, in particolare, era stato coinvolto nelle attività investigative relative ad una operazione del luglio 2017, coordinata dalla Procura etnea, nei confronti di appartenenti al clan “Scalisi”, articolazione adranese del clan “Laudani” di Catania.

Lucifora, che già si trovava agli arresti domiciliari, è stato associato al carcere catanese di Bicocca per scontare 8 anni e 4 mesi per associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

