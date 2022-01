Allagamenti al Garibaldi Nesima, fasciolo aperto in Procura

«Spiacente, non possiamo parlare. Siamo obbligati al silenzio dal segreto istruttorio». Questa la risposta ieri di un massimo esponente dell’assessorato ai Lavori pubblici in merito all’indagine interna che oltre due mesi fa, a fine ottobre, era stata disposta dal sindaco Pogliese e dall’assessore Enrico Trantino dopo l’alluvione che causò danni all’ospedale Garibaldi Nesima. Così si è scoperto che anche la magistratura ha aperto un fascicolo sull’alluvione del Garibaldi e non si sa se soltanto per questo.

Allora era il 24 ottobre una violenta alluvione che si abbattè sulla città provocò anche l’allagamento di tutti i piani sotterranei e del pianoterra dell’ospedale Garibaldi e i pazienti vennero portati in salvo da infermieri e medici che se li misero sulle spalle.

I danni furono ingenti e per diverse settimane interi reparti dovettero sospendere la loro attività di assistenza ai malati.

Allora si disse a caldo che le opere realizzare di fronte all’entrata principale dell’ospedale potrebbero avere avuto una presunta responsabilità nell’alluvione. La Protezione civile disse in particolare che una delle opere edificate aveva ridotto il letto del torrente Acquicella provocando lo straripamento del corso d’acqua proprio di fronte all’ospedale. Per questo l’assessorato Lavori pubblici, su input del sindaco, dispose una indagine interna proprio per capire se le opere erano state realizzate secondo progetto e inoltre se i visti e le autorizzazioni sono regolari o hanno qualche, per così dire, vizio di forma.



Oltre a questa indagine è stato aperto un fascicolo sull’annegamento del volontario morto sotto la sua auto su via Gramsci a causa della strada diventata un fiume in piena. Ironia della sorte il poveretto morì a pochi metri dall’enorme grata di convogliamento delle acque nel canale di gronda che non è stato mai allacciato dal Comune di Gravina.

A inizi novembre il comitato cittadini di piazza Borsellino ha presentato un esposto in Procura dopo l’ennesima alluvione della piazza, contestando la chiusura d alcuni cancelli del porto con alcune paratie in lamierino. Inoltre il presidente del comitato ha puntato il dito contro una porzione del muro del porto che ostruisce deflusso delle acque verso il mare che dista poche decine di metri dalla piazza.

Giuseppe Bonaccorsi

