Ambasciatore d'Israele a Catania: a breve un volo diretto

Sarà presto operativo un volo diretto Catania-Israele. Lo ha annunciato l’ambasciatore di Israele in Italia Drod Eydar durante una sua visita istituzionale, accompagnato dal coordinatore Ufficio affari pubblici d’Ambasciata Dario Burgaretta, nella sede della Città metropolitana, dove è stato accolto dal commissario straordinario Federico Portoghese e dal capo di gabinetto Giuseppe Galizia.

Tra i temi affrontati durante l’incontro, in un clima sereno e cordiale, lo sviluppo di iniziative nel campo della telemedicina per il trattamento del covid; la mobilità intelligente per il trasporto pubblico e privato (smart mobility); la videosorveglianza di case e proprietà (home security) e, infine, il contrasto agli attacchi al sistema bancario (cyber security). In carica dal settembre 2019, Drod Eydar, per la prima volta in Sicilia, ha voluto visitare il Museo dello Sbarco. Al commissario l’ambasciatore ha donato la riproduzione di un antico sigillo con il simbolo del re di Giudea. Portoghese ha ricambiato con una ceramica di Caltagirone ed un volume illustrato.



