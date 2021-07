Auto a fuoco prima della barriera di Giarre, automobilista in salvo

Vigili del fuoco in azione oggi pomeriggio attorno alle 17.30 in autostrada, poco prima lo svincolo della barriera di Giarre. Una Fiat 600, probabilmente in seguito ad un guasto tecnico, ha preso fuoco. Il conducente compresa la situazione è riuscito ad accostarsi sulla corsia di emergenza e, dopo avere abbandonato l’abitacolo, ha lanciato l’allarme al 115. Nel volgere di pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. L’utilitaria è stata purtroppo avvolta dalle fiamme. Il fuoco ha completamente distrutto il veicolo. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre personale del consorzio autostradale ha provveduto a monitorare il tratto di autostrada teatro dell’episodio. L’incendio auto è avvenuto poco prima dello svincolo di Giarre, in direzione Catania. Inevitabilmente si è formata una fila di circa mezzo chilometro. Presente una pattuglia della polstrada di Giardini Naxos che ha effettuato i rilievi e governato il traffico autostradale.

