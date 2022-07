Bimbo morto a Sharm, la madre: "Fateci tornare in Italia"

«Sono Rosalia Manosperti, e da sabato sono ricoverata all’ospedale di Sharm el-Sheik insieme a mio marito dove abbiamo anche perso nostro figlio di sei anni. Richiedo a tutte le istituzioni competenti di attivarsi affinché ci riportino in Italia il prima possibile con un volo di linea speciale. Perché le nostre condizioni di salute non ci permettono di prendere un volo di linea normale. Aiutateci per favore a rientrare a casa». E’ l’appello lanciato sul sito Palermo Live dalla mamma del piccolo Andrea Mirabile, di sei anni , morto a Sharm El Sheik durante una vacanza, forse per una intossicazione alimentare, per potere tornare a Palermo insieme al marito, ricoverato ancora in gravi condizioni. La coppia soggiornava in un resort.

«Esprimiamo il più sentito cordoglio ai familiari del piccolo Andrea. La terribile tragedia che ha colpito una famiglia italiana in vacanza a Sharm el Sheik, il cui bambino di sei anni è morto per cause ancora da chiarire, non può lasciare indifferenti. Il nostro corpo diplomatico si è già attivato con l’Ambasciata italiana in Egitto che ha garantito collaborazione sia per far luce su quanto accaduto che per assistere e aiutare la famiglia a rientrare in Italia. Auspichiamo si faccia presto chiarezza su questo drammatico caso. Come commissione Affari Esteri del Senato abbiamo chiesto alla Farnesina di tenerci costantemente aggiornati». Così in una nota i senatori della Lega in commissione Affari Esteri: Tony Iwobi (capogruppo), Stefano Lucidi e Manuel Vescovi.

